Prótese peniana: Médico explica ‘perrengue’ relatado pelo ator Tonico Pereira após crise de diabete

Em entrevista ao jornal O Globo, Tonico Pereira, de 75 anos, fez revelações íntimas. Na sabatina, o ator relatou que, após ter uma crise de diabete, precisou trocar o modelo da prótese peniana para outro que não está sendo satisfatório.

“Eu tinha uma prótese maravilhosa, mas piorei da diabete enquanto trabalhava num filme, e ela foi expulsa. Fiquei cinco meses sem e me colocaram uma que não é tão boa. Estou convivendo com uma meia-bomba”, disse o veterano, que é casado com a bailarina Marina Salomão desde 2004, com que teve um dois filhos gêmeos, Nina Sofia e Antonio Nicolau, de 18 anos.

A IstoÉ Gente procurou o Dr. Marcello Schettino, que é urologista do Hospital Santa Clara, que explica mais sobre prótese peniana. Confira!

O que é prótese peniana?

A prótese peniana é um tipo de tratamento para a disfunção erétil. Elas podem ser maleáveis ou infláveis. A prótese mais simples consiste de um par de tubos implantados cirurgicamente que deixam o pênis na forma semi-rígida e o paciente só ajusta a posição correta para ter a relação sexual.

Tipos de prótese peniana

Existem 2 tipos de prótese peniana: a semirrígida e a inflável

A semirrígida não tem o sistema de insuflar e desinsuflar

Já a inflável existe o pump para insuflar e desinsuflar, a grande diferença está no preço das próteses

A inflável tem um alto custo devido ao mecanismo para o acionamento dela

Não existe nenhum tipo de contra indicação para ambas

Prótese maleável

A prótese maleável não tem risco de vazamento, é mais barata do que a prótese inflável e requer pouca habilidade para ser utilizada. A desvantagem é que ela deixa o pênis em estado de ereção permanente, que pode causar algum desconforto durante o dia a dia. A prótese maleável também tem boa maleabilidade para ser utilizada.

Prótese inflável

A prótese inflável tem a grande vantagem que o pênis volte ao tamanho normal. Para isso, basta você acionar o dispositivo, que insufla e o pênis passa a ficar ereto. Já a desvantagem é o alto custo dela, que é bastante alto.

Motivos para usar a prótese peniana

A prótese só é utilizada quando todos os mecanismos, como tratamentos com medicações viorais e as injeções intracavernosas não surtirem mais efeito. É recomendado que o paciente passe por todas essas etapas antes de colocar uma prótese peniana.

As principais causas são as disfunções erétil, que não tiveram nenhum resultado com as medicações orais. A tortuosidade peniana, que é a chamada doença de Peyronie, tem grande dificuldade para penetração devido a sua tortosidade. Devido a sua tortosidade.

Quem pode usar prótese peniana?

Não há uma idade específica que deve ser colocada a prótese. Tudo depende das condições clínicas do paciente. Não existe uma idade mínima, nem uma idade máxima. Existe, sim, uma avaliação com critérios para colocação.

