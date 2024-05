Proteger planeta é o desafio da humanidade, diz Mattarella

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/05/2024 - 8:42 Para compartilhar:

ROMA, 24 MAI (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, afirmou nesta sexta-feira (24) que o principal desafio da humanidade é proteger o planeta Terra.

O mandatário, que participou de uma reunião com membros da Federação Italiana de Esportes de Inverno (Fisi), declarou que essa meta é atrapalhada por confrontos armados e terrorismo.

“Proteger o planeta é o principal desafio que a humanidade tem pela frente, do qual muitas vezes somos distraídos por guerras, conflitos, terrorismo e fenômenos que não gostaríamos de ver, mas que são frequentes”, disse Mattarella.

Essa não é a primeira vez que o presidente defende a proteção do planeta. Em um discurso na Organização das Nações Unidas (ONU), no início do mês, ele declarou que isso deveria ser um “objetivo essencial” para todos os países.

“A Agenda tem o mérito de ter fornecido um horizonte concreto para suas realizações, indicando um caminho que todos os Estados-membros se esforçaram para buscar no interesse dos povos, passando sobretudo pela preservação do planeta, o local que habitam”, disse o presidente, em Nova York. (ANSA).