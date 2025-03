‘Protecionismo desmotivado prejudicará Itália’, diz presidente

ROMA, 22 MAR (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, alertou neste sábado (22) que o “protecionismo desmotivado” prejudicará o país, principalmente no que diz respeito aos “setores de excelência” do Made in Italy.

“Novas nuvens parecem estar se formando no horizonte, trazendo protecionismo desmotivado, fechamento de mercados com um sabor incompreensivelmente autárquico, o que prejudicaria significativamente setores de excelência como vinho e azeite”, disse ele no 44º Fórum da cultura do azeite e do vinho da Fundação Sommelier Italiana, em Roma.

Mattarella acrescentou ainda que mercados contrapostos levaram a conflitos sérios, tendo em vista que “comércio e interdependência são elementos que garantem a paz”.

“Na história, a oposição entre mercados hostis levou a outras formas mais sérias de conflito. Mercados abertos produzem uma densa rede de colaborações que, no interesse comum, protegem a paz”, explicou.

O presidente italiano também disse que o futuro não pode ser construído vivendo de nostalgia.

“Vocês foram capazes de se reunir, medir-se com a crescente dimensão internacional, sem medo de mercados que antes eram desconhecidos e nos quais, hoje, os produtos italianos são líderes”, enfatizou.

Por fim, afirmou que “isso também se aplicaria às tentações gratuitas de nostalgia alimentar”. “Hoje os alimentos são certamente mais saudáveis e controlados do que no passado”, concluiu. (ANSA).