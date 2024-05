Protagonista de virada histórica do Real Madrid, Joselu foi descartado no passado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 20:38 Para compartilhar:

Autor dos dois gols que classificaram o Real Madrid para a final da Liga dos Campeões, Joselu teve o tão sonhado capítulo de redenção jogando com a camisa merengue nesta quarta-feira, diante dos torcedores, no Estádio Santiago Bernabéu. Antes visto como o “patinho feio”, agora o atacante é um dos heróis da equipe espanhola no torneio.

José Luis San Martin Matos, de 35 anos, nasceu em Stuttgart, na Alemanha, e mudou-se cedo para a Espanha com o sonho de se tornar jogador profissional. Começou sua vida no esporte em 2002 atuando pela base do SD Silleda e do Celta de Vigo, onde conseguiu chamar a atenção dos treinadores. Foi promovido como profissional pela equipe e, logo em seguida, em 2009, foi para o maior clube do mundo, o Real Madrid.

Mas nem tudo foi como planejado: o atacante teve de conviver com o banco de reservas e disputar espaço na equipe titular com outros astros, como o argentino Higuaín e o francês Karim Benzema. Por causa disso, sua primeira passagem não teve tanto destaque atuando apenas em duas partidas e marcando apenas dois gols.

Logo foi emprestado pela equipe que o formou e também não chamou atenção. Com o fim do empréstimo, acabou indo para o time B do Real Madrid. O atacante até se saiu bem, mas não convenceu a comissão técnica por causa da alta concorrência na posição e não foi mais aproveitado.

A partir daí, tentou a sorte em países como Alemanha e Inglaterra. Mesmo assim, não conseguiu se firmar, inclusive não chegou a atingir 100 partidas como titular nas equipes que defendeu.

A vida do jogador começou a mudar depois da passagem discreta pelo Newcastle. Aos 29 anos, acertou seu retorno à Espanha para jogar no Alavés. Ao todo, foram 113 partidas e 36 gols marcados e, ainda por cima, teve as primeiras convocações para a seleção da Espanha.

DE VOLTA PARA CASA

Em 2022, ele foi para o Espanyol e teve mais uma breve e boa passagem. Dessa vez, conseguiu convencer o Real Madrid a lhe dar uma terceira chance para a temporada de 2023, ainda que por empréstimo. Chegou com uma aposta barata na equipe – sendo negociado apenas por 500 mil euros (R$ 2,6 milhões) com a opção de compra estimada em 1,5 milhão de euros (R$ 7,9 milhões) na época – com a missão de substituir Benzema, o mesmo que o fez amargar a reserva por tanto tempo na primeira passagem pelo Real e que estava de saída para o Al-Ittihad.

“É um sonho para qualquer jogador de futebol e já tive a chance de estar aqui no passado. Você sempre sonha em voltar para casa, para um lugar onde me trataram tão bem e que me ajudou a ir além das minhas expectativas. Estou muito feliz por estar de volta aqui. Muitos anos se passaram, muitas experiências diferentes e eu cresci como profissional. Tenho muito orgulho da carreira que fiz e de ter chegado até aqui”, disse Joselu.

A persistência e o talento do jogador o fizeram conquistar o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. Agora, Joselu mira o possível título da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund para que a volta por cima fique completa.