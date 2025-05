Prost posta lembrança com Senna no dia em que se completam 31 anos da morte do brasileiro

Eterno rival de Ayrton Senna, Alain Prost postou uma homenagem ao brasileiro nesta quinta-feira, quando se completam 31 anos da morte de Senna, no GP de San Marino de 1994, após a Williams em que ele estava colidir com o muro na curva Tamburello.

“Lembrando”, postou Prost, com uma foto dos dois pilotos na década de 80 em um compromisso da McLaren, equipe pela qual foram companheiros em 1988 e 1989, com Senna vencendo o título no primeiro ano e o francês sendo campeão no ano seguinte após uma polêmica no GP do Japão, em Suzuka.

Apesar da tensa rivalidade nos tempos de McLaren e depois de Prost na Ferrari, no fim da carreira do francês na F1, quando ele foi campeão em 1993 na Williams, os dois nutriram uma amizade e respeito que permaneceram até o fim da vida de Senna.

Na última vitória do brasileiro na Fórmula 1, em Adelaide, 1993, ele puxa Prost a seu lado no topo do pódio. O francês veio ao funeral do brasileiro e foi um dos que carregou o caixão de Senna em seu enterro.

O mundo da Fórmula 1 também prestou suas homenagens a Senna. “Ayrton Senna. Para sempre em nossos corações. Lembramos o tricampeão no aniversário de sua trágica morte”, disse o perfil oficial da categoria.

A McLaren também prestou a sua homenagem pelas redes sociais. “Partiu, mas nunca foi esquecido. Hoje lembramos a lenda do automobilismo, Ayrton Senna”.