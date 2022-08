Prospera atinge carteira de R$ 2,2 bi em crédito no 2º trimestre

Estadão Conteúdo 22/08/2022 - 13:45 Compartilhe

O Prospera, plataforma de microfinanças do Santander Brasil, atingiu carteira de R$ 2,2 bilhões em crédito no segundo trimestre deste ano, um crescimento de 10%, com 790 mil clientes ativos, de acordo com o banco. No intervalo, o Santander desembolsou R$ 1,8 bilhão nas operações de microcrédito. O tíquete médio foi de R$ 3.300, e o prazo médio para o pagamento dos empréstimos é de seis a oito meses.

Em agosto, o Prospera completa 20 anos, período em que os desembolsos chegaram a R$ 15 bilhões. 1,8 milhão de clientes já foram atendidos, de acordo com a instituição financeira.

“Temos uma oferta de valor diferenciada para apoiar o crescimento dos microempreendedores e suas comunidades, e tem contribuído para impulsionar a economia dos 1.700 municípios que atuamos”, afirma Alexandre Castelano, superintendente executivo do Prospera. “Temos muito orgulho desse produto, que é mais que uma linha de crédito, é um agente transformador.”

O modelo do crédito é de aval solidário, em que os tomadores são reunidos em pequenos grupos que se tornam responsáveis pela adimplência de cada um. Segundo o banco, o programa tem adimplência de 98,9%.

O Santander estima que o Prospera crescerá 30% neste ano, na comparação com o ano passado. O microcrédito é parte da estratégia de interiorização da instituição financeira, com foco em regiões como Norte e Nordeste. De todos os tomadores no período de existência do programa, 65% eram do gênero feminino.