Proprietários do Wrexham, Reynolds e McElhenney sonham com ascensão à Premier League

(Reuters) – Os atores de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney, proprietários do time de futebol inglês Wrexham, apresentaram ambições dignas de uma adaptação cinematógrica para a equipe, esperando conseguir levá-la para a Premier League.

Reynolds, famoso por interpretar o personagem Deadpool, e McElhenney, que é criador e estrela da sitcom “It’s Always Sunny in Philadelphia”, compraram o Wrexham, da quinta divisão, em fevereiro, de torcedores que eram donos do clube desde 2011.

O Wrexham nunca competiu na Premier League, mas isso não impediu os co-proprietários do clube de sonharem grande.

“Estaríamos mentindo se o sonho não fosse a Premier League”, disse Reynolds a repórteres nesta quinta-feira.

McElhenney acrescentou: “Adoramos a ideia de contar a história de uma cidade da classe trabalhadora, de um clube da classe trabalhadora, porque sentimos que todos no mundo inteiro podem se identificar com isso. Queremos que as pessoas de todo o mundo conheçam esta cidade”.

Reynolds e McElhenney assistiram o Wrexham jogar pela primeira vez no início desta semana, quando a equipe perdeu por 3 x 2 para Maidenhead United, e estão prontos para assistir ao seu primeiro jogo em casa quando o Torquay United visitará o Racecourse Ground, no sábado.

Os coproprietários acrescentaram que haviam curtido uma noite fora com os jogadores e torcedores do Wrexham e receberam uma recepção “incrível”.

“Estamos aqui há apenas dois dias e nos sentimos como se tivéssemos sido recebidos em casa”, disse McElhenney. “Eu estava esperando para beber, mas não estava esperando tomar várias doses de gin”.

“Ontem à noite, provavelmente tomamos mais alguns drinques do que deveríamos. Estou surpreso que não tenhamos acabado em campo”, disse Reynolds.

(Reportagem de Hritika Sharma, em Bengaluru)

