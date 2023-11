Proprietários de Tesla não podem revender Cybertruck sem multa de R$ 250 mil

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 14/11/2023 - 4:35 Para compartilhar:

Os clientes que compram o tão esperado Cybertruck da Tesla ficam presos ao veículo futurista, gostem ou não, graças a uma cláusula rígida no contrato de compra.

O caminhão elétrico, que parece uma versão rudimentar do Delorean do filme “De Volta para o Futuro”, vem com uma pesada penalidade financeira que inibe a revenda pelo menos durante o primeiro ano de propriedade.

“Você concorda que não venderá ou tentará vender o Veículo dentro do primeiro ano após a data de entrega do seu Veículo”, escreveu a empresa no documento juridicamente vinculativo .

Aqueles que violarem a cláusula dão à Tesla licença para tomar medidas legais “liminares” “ou exigir uma indenização no valor de US$ 50.000 (aproximadamente R$ 250 mil)”. Se a revenda ultrapassar US$ 50 mil, a empresa também poderá ficar com cada centavo desse valor.

Talvez o pior de tudo para alguns motoristas ávidos por status que revenderem o Cybertruck é que “a Tesla também pode se recusar a vender quaisquer veículos futuros”.

Isso ocorreu depois que a avaliação pessoal de Musk sofreu um golpe brutal em relação aos números ruins de uma chamada de ações da Tesla em outubro. Musk teria perdido US$ 41 bilhões no mês passado e seu patrimônio líquido geral diminuiu de US$ 234 bilhões para US$ 193 bilhões, segundo a CBS .

O proprietário de 13% da empresa até admitiu na época que “cavou a própria cova” com o Cybertruck, de acordo com o Business Insider .

“Quero enfatizar que haverá enormes desafios para atingir o volume de produção com o Cybertruck e, em seguida, tornar o fluxo de caixa do Cybertruck positivo – isso é simplesmente normal”, disse Musk.

“Quando você tem um produto com muita tecnologia nova ou qualquer programa de veículo totalmente novo, especialmente um que seja tão diferente e avançado como o Cybertruck, você terá problemas proporcionais à quantidade de coisas novas que você está tentando resolver ao mesmo tempo. escala.”

Embora as especificações tenham sido discretas desde 2019, em setembro de 2022 Musk postou em sua plataforma X, (anteriormente Twitter) que “será à prova d’água o suficiente para servir brevemente como um barco, para que possa cruzar rios, lagos e até mares que são não é muito agitado.”

Porém, o analista da Needham, Chris Pierce, disse anteriormente que espera que o EV de aço inoxidável seja apenas um “veículo de nicho no final”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias