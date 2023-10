Proprietário tentar cobrar ‘taxa de animal de estimação’ de R$ 1300 por um peixinho dourado

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 11/10/2023 - 1:37 Compartilhe

Recusando-se a ser enganada pela aparente apropriação de dinheiro do seu locatário, uma inquilina indignada está viralizando os seus proprietários por tentarem fisgá-la com uma cara “taxa de animal de estimação” por um peixinho dourado.

“Diga-me por que meu maldito complexo de apartamentos tentou me cobrar US$ 250 (aproximadamente R$ 1300) por um peixe como taxa de animal de estimação?”, reclamou Avianna Brown, da Carolina do Norte, em um vídeo do TikTok onde conta tudo.

Na postagem, que rendeu impressionantes 236.900 visualizações, Brown, mãe de um filho, compartilhou capturas de tela de mensagens de texto do escritório de locação de seu complexo, insistindo que ela preenchesse um “requerimento para animais de estimação” e enviasse uma ordem de pagamento de US$ 250 para ela. pequeno nadador escamoso.

Confusa com o pedido, a mãe solteira admitiu “ignorou” a demanda, pois não considerou o peixinho dourado – que, ao contrário de um cachorro ou gato, tem normalmente quinze centímetros de comprimento, está confinado a um aquário e causa pouco ou nenhum ruído ou dano – um animal de estimação de verdade.

Mas quando o proprietário emitiu a Brown um aviso de “vencimento” para o aluguel de outubro – que ela afirma ter pago integralmente em setembro – devido à sua recusa em desembolsar os US$ 250 extras, ela quase enlouqueceu.

Brown ofereceu aos espectadores das redes sociais um vislumbre de suas correspondências de texto com os proprietários do complexo, que inflexivelmente ordenaram que ela pagasse a pesada taxa de animal de estimação pelo companheiro com guelras que vive em um tanque de mesa de 2,5 galões.

“Estou viajando ou o quê?” um atordoado Brown perguntou aos telespectadores – que ansiosamente levantaram suspeitas sobre a façanha aparentemente viscosa.

“Isso é roubo”, garantiu um cometário indignado.

“É melhor [o proprietário] ir direto para o [inferno]”, reclamou outro.

“Os peixes estariam sentados em seu escritório porque perderam a cabeça”, disse um apoiador igualmente perturbado.

“Diga a eles que você deu descarga e removeu a taxa”, disse um usuário.

“Diga a eles que seu peixe é seu animal de apoio emocional – legalmente eles têm que permitir isso sem nenhuma taxa”, sugeriu outro.

Brown ainda não revelou publicamente sua última ação contra a taxa para animais de estimação. No entanto, ela não está sozinha quando se trata de ser atingida por decretos bizarros de proprietários de terras.

Na verdade, em fevereiro, uma mulher de Kansas City, Missouri, alcançou a infâmia viral do TikTok depois de revelar que estava presa a uma cobrança única de US$ 200, mais uma taxa mensal de US$ 15 , por seu peixinho dourado de estimação.

E em agosto, a cidade de Nova Iorque obteve o maior destaque no ranking das “piores” cidades para possuir um animal de estimação devido às taxas exorbitantes que os proprietários impõem aos inquilinos amantes dos animais.

“Se você é pai de um animal de estimação, provavelmente precisará pagar uma taxa adicional para animais de estimação ou pagar ‘aluguel de animais de estimação’”, alertou um especialista em tendências ao The Post, “que pode variar de cerca de US$ 200 a US$ 500, antes de trazer seu animal de estimação em casa.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias