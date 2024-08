Proprietária do M&M’s compra Kellanova por quase US$ 36 bilhões

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/08/2024 - 11:01 Para compartilhar:

A Mars, fabricante dos chocolates M&M’s e Snickers, anunciou nesta quarta-feira (14) que comprará a empresa Kellanova, fabricante da Pringles, por US$ 35,9 bilhões (R$ 189 bilhões na cotação atual), um acordo bilionário que cria um novo gigante na indústria.

A compra “acelera a ambição de duplicar a Mars Snacking na próxima década, em linha com as tendências globais de consumo”, afirmou a Mars em comunicado, no qual cita que a empresa adquire marcas bilionárias como a Pringles e o Cheez-It.

“Os salgadinhos são uma categoria ampla, atrativa e durável que continua tendo importância entre os consumidores”, acrescentou a Mars.

A Kellanova, que produz os cereais Kellog’s, anunciou uma receita de US$ 13 bilhões (quase R$ 65 bilhões na cotação da época) em 2023. Está presente em 180 países e conta com cerca de 23 mil funcionários.

O comunicado acrescenta que a maioria das marcas de salgadinhos da Kellanova superam seus concorrentes, especialmente entre os compradores da Geração Z e os millenials.

“Temos uma enorme oportunidade para que a Mars continue desenvolvendo uma atividade sustentável na indústria”, declarou o diretor-geral da empresa, Poul Weihrauch, citado no comunicado.

O portfólio combinado de ambas empresas também permitirá atender à crescente demanda em mercados na América Latina e na África, devido às suas cadeias de fornecimento e operações locais.