Propriedade onde Al Capone viveu e morreu está à venda por US$ 23,9 milhões

O antigo endereço do notório gangster Al Capone na Flórida está à venda. A proprieda de Palm Island foi por muito tempo o lar do chefe do crime de Chicago, mas apesar de muitos protestos, a mansão foi demolida no ano passado, informou pela primeira vez a Mansion Global .

Agora, o terreno de quase mil metros quadrados está vazio entre as mansões decadentes da área protegida, oferecendo aos possíveis compradores “a oportunidade de construir o que será uma das melhores propriedades de Miami Beach”, disse o corretor responsável pela venda.

Eles estão anunciando por US$ 23,9 milhões, US$ 8,4 milhões a mais do que mudou de mãos pela última vez em 2021. A identidade do vendedor atual não é clara. O proprietário está listado como uma sociedade de responsabilidade limitada nos registros de propriedade.

Pouco depois de comprá-lo, Todd Michael Glaser disse ao Wall Street Journal que planejava demolir a agora antiga residência de nove quartos e 2200 metros quadrados onde Capote morreu de ataque cardíaco em 1947.

A mansão histórica – onde se diz que Capone planejou o infame Massacre do Dia dos Namorados – teria sido danificada pelas enchentes, e Glaser a chamou de “um pedaço de merda” e “uma vergonha para Miami Beach” em entrevistas .

Em seu lugar, ele planejava construir uma residência ampla e moderna com oito quartos e oito banheiros, mas os moradores locais lançaram uma petição para salvar a antiga propriedade do mafioso nascido no Brooklyn.

Acumularam mais de 25.000 assinaturas e o espólio mudou de mãos novamente logo depois, antes de finalmente encontrar a bola de demolição em agosto passado .

Agora oferece uma folha em branco com uma reputação colorida em uma comunidade elegante que possui acesso a quadras privadas de tênis e basquete, bem como um parque infantil.

Ele também vem com 30 metros lineares de frente para o mar e permissão para um novo empreendimento residencial de 4500 metros quadrados.

