Propostas sem Estado palestino são contraproducentes, diz Itália

ASHDOD, 6 FEV (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou nesta quinta-feira (6) que qualquer proposta que não preveja a convivência pacífica de um Estado palestino com Israel é “errada e contraproducente”.

A declaração foi dada durante uma visita do chanceler ao porto israelense de Ashdod para acompanhar a entrega de ajudas alimentares da iniciativa italiana “Food for Gaza” (“Comida para Gaza”), em meio à repercussão do projeto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de remover os palestinos do enclave para transformá-lo em uma “Riviera do Oriente Médio”.

“A posição italiana é clara: dois povos e dois Estados. O Estado palestino terá de reconhecer Israel e deverá ser reconhecido por Israel. Qualquer outro movimento seria irreal, errado e, eu diria, contraproducente”, destacou Tajani.

O plano de Trump foi rejeitado de forma quase unânime pela comunidade internacional, mas o presidente insistiu na ideia nesta quinta-feira.

“A Faixa de Gaza seria entregue aos Estados Unidos por Israel após a conclusão dos combates. Os palestinos seriam reassentados em comunidades muito mais bonitas e seguras, com casas novas e modernas, na região. Eles teriam a chance de ser felizes, seguros e livres”, escreveu o republicano nas redes sociais.

(ANSA).