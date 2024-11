Proposta para ampliar direito ao aborto fracassa na Flórida

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/11/2024 - 0:39 Para compartilhar:

Uma consulta de iniciativa cidadã para ampliar o direito ao aborto para além das seis semanas de gestação fracassou nesta terça-feira (5) no estado americano da Flórida, anunciaram os canais de TV ABC e NBC.

A proposta buscava permitir o aborto até cerca de 24 semanas de gestação e exigia 60% de votos favoráveis, o limiar mais exigente entre os dez estados que organizaram consultas sobre esse tema paralelamente às eleições presidenciais.

Os defensores do direito ao aborto esperavam que o terceiro estado mais populoso do país voltasse a se tornar um refúgio para as mulheres do sudeste.

Quase todas as consultas sobre o tema buscam consagrar o direito ao aborto em estados onde ele ainda é legalizado, ou reverter as restrições ou proibições aprovadas desde 2022.

Após a decisão histórica da Suprema Corte americana que anulou a proteção federal ao aborto, os estados recuperaram a liberdade plena para legislar sobre o assunto.

O aborto esteve no centro da campanha da candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, que se posicionou como defensora dos direitos das mulheres e denunciou as situações terríveis que algumas delas precisam enfrentar devido às restrições.

