‘Propôs contrato de sigilo’, diz influenciadora trans ao revelar que ficou com Neymar

Outra! Após a influenciadora Fernanda Campos ter revelado que Neymar traiu a namorada e mãe de seu segundo, Bruna Biancardi, com ela um dia antes do Dia dos Namorados, agora a influenciadora transsexual Sophia Barclay contou que também já ficou com craque do PSG.

“Aconteceu no ano passado. A gente estava numa festa particular e acabamos ficando, tendo relação e nada demais. Ele quis que eu assinasse uma papelada”, disse Sophia para a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

“Pediu pra mim e para as mulheres que estavam presentes, mas eu conversei com ele e consegui reverter para eu não assinar o tal contrato de sigilo”, contextualizou.

Após as declarações, Barclay rebateu nas redes sociais os ataques por conta da entrevista. “A vocês que estão entrando aqui no meu perfil para me atacar, não sei por que vocês estão me atacando. Eu não expus nada, não veio de mim a informação, a internet inteira já estava sabendo. Eu apenas dei uma entrevista e confirmei o fato, que aconteceu há dois anos”.

“E, gente, abram a mente de vocês. Ficar com uma mulher trans não torna vocês menos hétero. Deixem de ser sujos”, completou.

