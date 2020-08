Proporcionar liquidez é papel dos BCs, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 24, que a forma mais fácil de entender os papéis dos bancos centrais é separando as crises de liquidez das crises de solvência. Ele fez a afirmação durante a Estadão Live Talks, da qual participou também o ex-presidente da autarquia Gustavo Loyola.

De acordo com Campos Neto, o papel dos bancos centrais é o de atuar para assegurar a liquidez do sistema financeiro, como o Banco Central do Brasil.

Segundo o banqueiro central, em crises de solvência, os governos têm que quer ter programas fiscais separados dos BCs.

É o que está acontecendo no Brasil, segundo as palavras de Campos Neto, em que o BNDES está atuando do lado fiscal para assegurar a solvência do País.

“Defendo a separação dos papéis; BC, na liquidez, e governo, na solvência”, disse Campos Neto.

