Própese neural ajuda paciente de Parkinson a andar novamente

Um homem com doença de Parkinson avançada foi ajudado a andar novamente com um implante especial que estimula os nervos da coluna. Marc Gauthier, 63 anos, de Bordéus, França, foi a primeira pessoa a experimentar o dispositivo, diz que este lhe deu uma segunda oportunidade na vida.

Ele agora pode caminhar quilômetros, quando antes ficava muitas vezes preso em casa e sofria várias quedas por dia. A equipe médica que o trata descreve o avanço na revista Nature Medicine. Antes do implante, percorrer escadas ou entrar num elevador representava problemas adicionais para Marc.

O tratamento parece ter interrompido o arrastar de pés e o “congelamento” ou a parada repentina com a qual Marc e muitos pacientes de Parkinson lutam – e agora, quando o dispositivo é ligado, sua marcha parece quase normal. Marc sente “uma pequena sensação de formigamento” quando o aparelho está ligado, mas não se incomoda com isso.

Como funciona

O estimulador fica na região lombar da medula espinhal, que envia mensagens aos músculos das pernas.

Marc ainda está no controle – seu cérebro dá as instruções – mas o implante epidural adiciona sinais elétricos para um resultado final mais suave.

Ele está conectado a um pequeno gerador de impulsos com fonte de alimentação própria, implantado sob a pele do abdômen de Marc.

Após a cirurgia para ajustar o dispositivo, Marc teve semanas de reabilitação para programá-lo, usando sensores de feedback nas pernas e nos sapatos.

A neurocirurgiã Jocelyne Bloch, que adaptou o dispositivo de Marc, há quase dois anos, disse que a tecnologia e o procedimento eram semelhantes aos que ajudaram alguns pacientes com lesões na coluna durante muitos anos – mas foi a primeira vez para a doença de Parkinson, embora outras equipes estejam explorando diferentes técnicas .

Ela disse: “É impressionante ver como, estimulando eletricamente a medula espinhal de maneira direcionada, da mesma forma que fizemos com pacientes paraplégicos, podemos corrigir distúrbios da marcha causados ​​pela doença de Parkinson”.

Eduardo Martin Moraud, especialista da NeuroRestore, que fez o implante inicialmente testado em animais, disse que Marc foi um pioneiro:

“Ele foi muito corajoso em ser o primeiro”, disse Moraud. “Ficamos extremamente felizes em ver como isso poderia trazer tantos benefícios para alguém.”

Estimulação cerebral

O trabalho é uma colaboração entre o Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Lausanne, o hospital e universidade da cidade, o Instituto Nacional Francês de Saúde e Pesquisa Médica e a Universidade de Bordeaux.

Um membro da equipe, o professor Grégoire Courtine, disse que é necessário mais trabalho para ver se o medicamento pode ajudar outros pacientes com Parkinson.

“Este é apenas um participante e não sabemos se todos os indivíduos com doença de Parkinson responderão à terapia”, disse ele.

A equipe testará agora o dispositivo em mais seis pacientes com Parkinson, utilizando financiamento da Fundação Michael J Fox.

Para alguns, um implante cerebral – estimulação cerebral profunda – pode ser capaz de fazer o trabalho. Mas a equipe médica disse em uma coletiva de imprensa que isso não era uma opção para Marc, que já tinha um implante cerebral antigo que seria difícil de substituir.

O tratamento não é uma cura – o Parkinson é uma doença progressiva que piora com o tempo.





O diretor de pesquisa do Parkinson no Reino Unido, David Dexter, disse: “Este é um procedimento bastante invasivo, mas pode ser uma tecnologia revolucionária para ajudar a restaurar os movimentos em pessoas com Parkinson avançado, onde os medicamentos não funcionam mais bem.

“A investigação ainda está numa fase muito inicial e requer muito mais desenvolvimento e testes antes de poder ser disponibilizada às pessoas com Parkinson. No entanto, este é um passo significativo e emocionante e esperamos ver esta investigação progredir rapidamente.”

