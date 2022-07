Prontos? Fluminense faz último jogo antes de poder contar com Marrony e Michel Araújo; Alan aguarda Jogadores já estão fisicamente prontos para atuar com Fernando Diniz, mas o atacante campeão brasileiro ainda depende de burocracia

O Fluminense vive uma excelente fase na temporada. Seis vitórias consecutivas, mais de um mês sem perder e confiança no alto sobre a chance de ganhar títulos. Mas a expectativa agora roda sobre um fator: os reforços. Depois de perder Luiz Henrique e Fred neste mês, o Tricolor agora vive a expectativa por Marrony e Michel Araújo, que podem estrear a partir do dia 18 de julho, quando abre a janela de transferências. Neste domingo, quando enfrentar o São Paulo, o Tricolor faz a última partida antes de ter os novos nomes.

Marrony é quem está mais perto de estrear, já que chegou ao Flu em boas condições físicas. Ele vinha fazendo a pré-temporada com o Midtjylland, da Dinamarca, enquanto esperava a definição com o clube carioca e, por isso, já treina com bola com o restante do grupo. O atacante, inclusive, tem chances de ser apresentado oficialmente antes da viagem para Goiás, que pode ser a primeira vez que é relacionado.

Outro que pode aparecer em breve é Michel Araújo, que voltou de empréstimo junto ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes. O meia-atacante chegou ao Brasil na última semana e já vem treinando junto ao elenco no CT do Flu. O jogador até era visto como um potencial de venda para esta janela, já que o clube declaradamente precisará negociar um atleta, mas por enquanto fica à disposição de Diniz.

Já o caso de Alan é diferente. Desde que se apresentou no CT Carlos Castilho, o campeão brasileiro pelo Flu vinha fazendo um trabalho forte para ficar liberado o quanto antes em termos físicos. Ele, porém, teve uma lesão no tornozelo que atrasou a estreia. A expectativa é que volte às atividades em breve, mas há cautela. O clube também aguarda a resolução burocrática.

Como se naturalizou chinês, o atacante, que entrou em campo pela última vez em janeiro justamente pela China, ainda aguarda os documentos para ser regularizado. Como estava sem clube, Alan já até poderia ter estreado sem necessidade de esperar o dia 18, mas segue aguardando a liberação.

– O Alan é um jogador que tem uma história rica aqui e é muito querido. Tem características e tudo a ver com a maneira que eu vejo futebol. Foi quase uma unanimidade. O Marrony é um jogador que eu já tinha tentado levar em três ocasiões. Conheço mais, vi jogar e já joguei contra várias vezes. É um jogador jovem, extremamente interessante e que sabe jogar em todas as posições do ataque. Tem consciência tática, está sempre perto do gol. Tem tudo para fazer uma história bonita no Fluminense. Fora os dois tem o Michel Araújo, que era um dos que eu mais gostava em 2020 na época do Odair. Está sendo uma alegria. Ele encaixa bem – afirmou Diniz em coletiva.

Apesar de viver um excelente momento ofensiva e defensivamente, o Fluminense vê nos três jogadores uma possibilidade de aumentar e qualificar o elenco. Nenhum deles chega para fazer exatamente a função de Luiz Henrique, que tinha características diferentes. Quem hoje acabou sendo encarregado disso é Matheus Martins, que mostra outras qualidades com relação ao que o companheiro costumava fazer. Já Alan deve ser o reserva imediato para Germán Cano. Atualmente esse nome é John Kennedy, que alterna entre Sub-23 e profissional.

Já Michel Araújo é um jogador versátil. Ele pode atuar tanto mais centralizado quando pela ponta, algo que Jhon Arias, por exemplo, também faz. O uruguaio é um nome que agradava muito ao técnico Fernando Diniz, que já havia perguntado sobre ele quando chegou ao Fluminense. Depois de viver uma ótima temporada nos Emirados Árabes, o jogador espera ter mais oportunidades no Tricolor, diferentemente da primeira passagem.

Quinto colocado do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem 27 pontos e pode até ser líder dependendo de uma combinação de resultados. Neste domingo, o Tricolor visita o São Paulo no Morumbi às 16h, pela 17ª rodada.

*Estagiária sob supervisão de Luiza Sá

