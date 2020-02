Pronto para jogar, trio de contratados é apresentado pelo Fluminense

O Fluminense apresentou na manhã desta sexta-feira três dos jogadores contratados para reforçar o elenco na atual temporada: os atacantes Wellington Silva e Fernando Pacheco e o goleiro João Lopes. O trio já teve a documentação regularizada e, portanto, está apto a estrear com a camisa tricolor no clássico de domingo contra o Botafogo, pela última rodada da fase de classificação da Taça Guanabara – primeiro turno do Campeonato Carioca.

No caso de Wellington Silva, a apresentação teve um ar de “déjà vu”, uma vez que o atacante já tinha contrato com o Fluminense e estava emprestado ao Internacional. Seu vínculo com o clube gaúcho terminaria no meio do ano, mas foi encerrado com seis meses de antecedência.

“O Fluminense é a minha casa desde criança, é a terceira vez que vou e volto. Não vejo a hora de jogar e dar alegrias aos torcedores. É um desafio estar aqui, não é fácil defender o Flu, tem de dar a vida. Estou muito feliz, não tenho palavras para agradecer”, disse o atacante de 27 anos.

De volta às Laranjeiras, Wellington vai reencontrar Odair Hellmann, com quem trabalhou no Inter. Embora quase sempre tenha sido deixado pelo treinador no banco de reservas, o atacante disse estar feliz por atuar mais uma vez sob suas ordens.

“Odair é um grande treinador, muito bom de grupo, bem sincero, se tem de fazer alguma coisa ele chama o atleta e conversa. Fizemos uma amizade nesses dois anos no Inter, já sei como ele treina, como gosta de jogar, já estou meio adaptado a tudo de que ele gosta.”

O peruano Fernando Pacheco, de 20 anos, demorou para ser apresentado porque estava disputando o Torneio Pré-Olímpico da Colômbia. Ex-jogador do Sporting Cristal, ele chegou dizendo que está em boa forma física e com ritmo de jogo, por isso não vê a hora de estrear no Fluminense.

“Tenho dois dias de treino, já me sinto de uma maneira espetacular. Sentir-me à vontade tão rapidamente é uma alegria, venho trabalhando da melhor maneira já para jogar no fim de semana ou no próximo. Creio que estou preparado para isso”, disse o atacante.

Já João Lopes, de 24 anos, foi contratado para ser o terceiro goleiro do elenco, atrás de Muriel e Marcos Felipe. Ex-jogador da Portuguesa, ele defendeu no segundo semestre do ano passado o Santa Clara, de Portugal.

“Todos os jogadores querem jogar no Fluminense. Fico muito feliz por estar fazendo parte do elenco e da instituição”, falou ele.

No domingo, o Fluminense pode entrar no gramado do Maracanã para enfrentar o Botafogo já classificado para as semifinais da Taça Guanabara. Para isso, basta que o Madureira não ganhe do Flamengo, neste sábado.