Promover mulheres impulsionará o potencial econômico de EUA e Coreia do Sul, diz Yellen

SEUL (Reuters) – Promover a participação feminina na força de trabalho e conceder a elas mais oportunidades de liderança impulsionará o potencial econômico da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, disse a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, a um grupo de empreendedoras em Seul.

As mulheres representam um “grande recurso inexplorado” tanto para os EUA como para a Coreia do Sul, disse Yellen, a primeira mulher a liderar o Departamento do Tesouro norte-americano, em discurso preparado para um almoço em um restaurante vegano, em Seul.

Os comentários ocorrem enquanto o governo Biden luta para salvar partes essenciais de sua agenda doméstica, incluindo financiamento para impulsionar creches e pré-escola de forma universal, buscando aumentar a participação feminina na força de trabalho.

O presidente Joe Biden esperava aprovar uma grande legislação que incluiria tal financiamento combinado a outras iniciativas para combater as mudanças climáticas e elevar impostos sobre grandes corporações, mas foi bloqueado pela oposição do senador democrata Joe Manchin, de quem o voto é crítico em um Senado igualmente dividido.

Yellen disse à Reuters na tarde de segunda-feira que aumentar o acesso para licença-maternidade e creches continuam uma prioridade para o governo Biden, acrescentando: “Nós não estamos jogando sobre toalha em nada disso.”

Em seus encontros, Yellen notou que as mulheres sul-coreanas estão entre as mais educadas entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), mas possuem apenas 20% das posições de liderança na Coreia do Sul. Elas também estão mais submetidas a serem trabalhadoras irregulares, e ganham 31% a menos do que os homens na média, a maior desvantagem na OECD, mostram dados da organização.