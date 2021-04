Promotores alemães acusam mais gerentes da Volkswagen em escândalo de emissões

BERLIM (Reuters) – Promotores alemães acusaram 15 executivos da Volkswagen e um fornecedor de automóveis por ligação com o escândalo de emissões de diesel que eclodiu em 2015, disse um porta-voz da promotoria no sábado.

Os suspeitos são acusados de auxílio e cumplicidade de fraude em combinação com evasão fiscal, certificação falsa indireta e publicidade criminosa, disse Klaus Ziehe, da promotoria na cidade de Braunschweig, no norte do país.

O escândalo revelou mais de nove milhões de veículos das marcas VW, Audi, Seat e Skoda vendidos aos consumidores com um dispositivo chamado de manipulador que ajudou a contornar os testes ambientais de motores a diesel.

A promotoria não revelou o nome de nenhum dos executivos acusados, acusados de colocar carros no mercado em condições não aprovadas oficialmente, o que significa que eram ilegais e anunciados de forma enganosa, disse Ziehe.

Klaus Ziehe acrescentou que a acusação atingiu agora 1554 páginas.

Um porta-voz da Volkswagen disse que uma investigação criminal contra a empresa foi suspensa em 2018 depois que ela pagou uma multa, acrescentando que a empresa não estava envolvida no processo contra suspeitos individualmente.

“Neste contexto, não comentamos sobre as outras acusações que vieram à tona”, acrescentou o porta-voz.

A Volkswagen disse no mês passado que reivindicaria indenização de seu ex-CEO Martin Winterkorn e do ex-chefe da Audi Rupert Stadler por causa do escândalo de emissões de diesel, que foi descoberto em 2015, enquanto busca estabelecer um limite em sua maior crise de todos os tempos.

O julgamento de Winterkorn e dos outros gerentes foi adiado até setembro devido à pandemia.

(Reportagem de Michael Nienaber e Jan Schwartz)

