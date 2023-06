Promotor que indiciou Trump é um veterano em casos de corrupção e crimes de guerra

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/06/2023 - 20:39 Compartilhe

Jack Smith, o promotor especial federal que fez história ao indiciar criminalmente Donald Trump, já investigou casos de corrupção envolvendo políticos nos Estados Unidos e crimes de guerra no Kosovo.

Smith, 54, foi nomeado em novembro passado pelo secretário de Justiça Merrick Garland para supervisionar duas investigações envolvendo o ex-presidente republicano. O jurista trabalhava no Tribunal Especial para o Kosovo, em Haia, em um caso que envolve o ex-presidente kosovar Hashim Thaci.

A nomeação de Smith como promotor especial em Washington ocorreu três dias depois que Donald Trump anunciou sua candidatura à indicação republicana para as eleições presidenciais de 2024.

Em um comunicado divulgado minutos após o anúncio de Merrick Garland, Jack Smith prometeu conduzir de forma independente as investigações sobre os casos de Trump e qualquer eventual processo. “O ritmo das investigações não irá diminuir sob a minha supervisão”, garantiu.

Nas poucas fotos de Smith que circulam na internet, o promotor, que diz ter participado de mais de 100 triatlos nos Estados Unidos e no exterior, transmite uma imagem austera.

Dias atrás, um repórter do canal NBC News encontrou Smith em uma rua de Washington após rastrear sua localização. Em um vídeo breve, o promotor ignora a presença do jornalista e não responde às suas perguntas sobre a acusação iminente contra Donald Trump.

– Agressivo –

O jurista é considerado bastante agressivo, pelos métodos que utiliza, destacou um jornalista do canal MSNBC.

Jack Smith se formou na faculdade de direito da Universidade de Harvard e trabalhou como promotor nos estados de Nova York e Tennessee. Por cinco anos, também chefiou a seção de integridade pública do Departamento de Justiça, supervisionando as investigações de corrupção contra políticos democratas e republicanos. Mais tarde, como principal promotor do Tribunal Especial para o Kosovo, Smith viveu por vários anos em Haia.

Ao ser nomeado em novembro, o secretário de Justiça declarou que, tendo em vista “as circunstâncias excepcionais”, Jack Smith era “a escolha correta” para supervisionar as duas investigações “de forma urgente e imparcial”.

A primeira investigação está relacionada a uma eventual pressão de Donald Trump pela impugnação dos resultados das eleições presidenciais de 2020. Neste contexto, apoiadores do então presidente invadiram o Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

A segunda investigação, que motivou o seu indiciamento, diz respeito à forma como Trump manejou um grande número de documentos sigilosos que, supostamente, deveriam estar arquivados.

Jack Smith foi o primeiro promotor federal a indiciar criminalmente um ex-presidente dos Estados Unidos.

