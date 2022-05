Promotor paraguaio que investigava crime organizado é assassinado durante lua de mel

A lua de mel de Marcelo Pecci terminou de maneira inesperada e em tragédia. O promotor paraguaio especializado no combate ao crime organizado foi assassinado próximo a Cartagena, no litoral da Colômbia, nesta terça-feira (10). As informações são do jornal O Globo.





Pecci foi atacada na Isla de Barú, onde estava em lua de mel, segundo a imprensa paraguaia. Dias antes, ele foi selecionado para investigar as redes de narcotráfico no Paraguai. De acordo com publicação, o promotor foi atacado por homens em jet skis quando estava na praia. Um segurança também foi alvo dos tiros, mas passa bem, segundo o Decameron Hotel.

O general Jose Luís Vargas afirmou que uma comissão de oficiais paraguaios está a caminho da Colômbia para investigar o caso junto de autoridades americanas. “Foi tomada uma decisão urgente e rápida de enviar cinco funcionários da equipe de homicídios”, declarou.

Marcelo Pecci casou-se no último dia 30 de abril com a jornalista Claudia Aguilera. A cerimônia aconteceu na Colômbia, em Cartagena. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da esposa do promotor.

O presidente paraguaio Mario Abdo Benítez usou uma rede social para mostrar indignação com o caso. “Toda a nação paraguaia lamenta o covarde assassinato do promotor Marcelo Pecci na Colômbia. Condenamos este trágico acontecimento com a maior veemência e redobramos nosso compromisso de lutar contra o crime organizado”, escreveu.