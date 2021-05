Promotor de justiça é denunciado por matar esposa em MG

Ministério Público denuncia promotor André Luís Garcia de Pinho por embriagar e sufocar a esposa Lorenza Maria Silva de Pinho, em 2 de abril, em Minas Gerais. As informações são do Fantástico.

Durante autópsia, legistas do Instituto Médico Legal (IML) descobriram que ela tinha pouco sangue no sangue. A situação intriga a polícia, já que não foram encontradas perfurações visíveis nas artérias de Lorenza.

No celular do promotor, porém, foram encontrados dois contatos de curso de tanatopraxia, técnica de conservação do corpo que envolve a retirada do sangue.

Veja também