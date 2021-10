Promoção de casa de apostas pode render R$ 100 mil com jogo de apenas um real Para faturar a tentadora bolada, apostador tem que acertar os 13 jogos na Malandrinha

Se acertar o resultado de 13 jogos no final de semana, o brasileiro tem a chance de abrir a segunda-feira (25) com 100 mil reais no bolso. A casa de apostas KTO.com está com uma promoção intitulada Malandrinha para que o apostador realize uma aposta de, ao menos, R$ 1 em jogos do Brasileirão, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano e Campeonato Inglês, e possa embolsar a bolada.

Entre os jogos, partidas com difíceis prognósticos, como Liverpool e Manchester United ou os clássicos na Itália entre Roma e Napoli e Juventus e Inter de Milão. Apenas uma vez a Malandrinha foi vencida aqui no Brasil, quando um gaúcho apostou R$ 1 e levou para casa R$ 100 mil em março deste ano.

Para participar da Malandrinha é fácil. Basta se registrar no site da KTO.com, ir na aba promoções e clicar em Malandrinha. Para aqueles que estão ainda mais confiantes na sorte, podem tentar arriscar acertar o placar de quatro partidas para ter a chance de ganhar R$ 20 mil, na promoção intitulada Score.

