‘Promissora’, dizem EUA sobre proposta de trégua parcial de Kiev

WASHINGTON, 10 MAR (ANSA) – O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, definiu nesta segunda-feira (10) como “promissora” a proposta apresentada pela Ucrânia para um cessar-fogo parcial no conflito contra a Rússia.

“Não estou dizendo que isso por si só seja suficiente, mas é o tipo de concessão que precisaríamos para acabar com o conflito”, afirmou o advogado americano, que está em Riad, na Arábia Saudita, para se encontrar com autoridades de Kiev.

Rubio também acrescentou que deseja “resolver” nos próximos dias a questão do congelamento da ajuda dos EUA à Ucrânia.

Segundo o jornal Financial Times, citando fontes familiarizadas com a cúpula de amanhã (11), Kiev buscará persuadir Washington a retomar pelo menos a inteligência e o apoio militar, convencendo Donald Trump de que Volodymyr Zelensky deseja um fim rápido da guerra com a Rússia.

As mesmas fontes mencionadas pelo periódico defendem que a Ucrânia “está pronta para propor um cessar-fogo parcial com Moscou sobre ataques de drones e mísseis e operações no Mar Negro”.

“O objetivo de qualquer negociação entre as autoridades ucranianas e americanas na Arábia Saudita será, em particular, concordar com a retomada da assistência”, analisou Fedir Venislavskiy, um legislador ucraniano do partido de Zelensky e membro do comitê parlamentar de segurança nacional, também mencionado pelo diário financeiro. (ANSA).