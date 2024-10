Promissor lateral Tom Rothe dá vitória ao Union Berlin na visita ao Kiel

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/10/2024 - 16:58 Para compartilhar:

Com um cruzamento sob medida primeiro e um gol no fim da partida, o jovem lateral-esquerdo Tom Rothe deu a vitória ao Union Berlin na visita ao Kiel (2-0), neste domingo, pela 7ª rodada da Bundesliga.

O cruzamento para a área de pé direito do jogador de 19 anos foi desviado de cabeça por outro jovem, Aljoscha Kemlein, de 20 anos, para colocar o time da capital na frente com seu primeiro gol no campeonato alemão aos 18 minutos.

Os donos da casa procuraram o empate, mas foi Rothe quem marcou de cabeça após a cobrança de um escanteio do meia eslovaco Laszlo Benes, nos últimos minutos da partida (89′).

A vitória foi a primeira do Union fora de casa nesta temporada. O técnico Bo Svensson elogiou sua equipe apesar do difícil começo: “Jogamos apenas sete partidas e nosso foco está na próxima”.

“Não esquecemos do que aconteceu no ano passado”, acrescentou, se referindo ao Union precisar de uma vitória na última rodada para evitar o rebaixamento.

O Union Berlin é agora quinto colocado, posição que classifica para a Liga Europa, enquanto o Kiel continuará por mais uma semana como penúltimo, com apenas dois pontos em sete jogos.

Na última partida deste domingo da Bundesliga, o Werder Bremen (8º) venceu por 4 a 2 em sua visita ao Wolfsburg (13º).

O campeonato alemão é liderado por Bayern de Munique e Leipzig, ambos com 17 pontos após suas respectivas vitórias no sábado.

— Resultados da 7ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Borussia Dortmund – St Pauli 2 – 1

– Sábado:

Freiburg – Augsburg 3 – 1

Mainz – RB Leipzig 0 – 2

B. Mönchengladbach – Heidenheim 3 – 2

Hoffenheim – Bochum 3 – 1

Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt 2 – 1

Bayern de Munique – Stuttgart 4 – 0

– Domingo:

Holstein Kiel – Union Berlin 0 – 2

Wolfsburg – Werder Bremen 2 – 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 17 7 5 2 0 24 7 17

2. RB Leipzig 17 7 5 2 0 11 2 9

3. Freiburg 15 7 5 0 2 12 8 4

4. Bayer Leverkusen 14 7 4 2 1 18 13 5

5. Union Berlin 14 7 4 2 1 8 4 4

6. Eintracht Frankfurt 13 7 4 1 2 15 11 4

7. Borussia Dortmund 13 7 4 1 2 14 12 2

8. Werder Bremen 11 7 3 2 2 12 14 -2

9. Heidenheim 9 7 3 0 4 12 11 1

10. Stuttgart 9 7 2 3 2 15 15 0

11. B. Mönchengladbach 9 7 3 0 4 10 12 -2

12. Mainz 8 7 2 2 3 11 12 -1

13. Wolfsburg 7 7 2 1 4 15 16 -1

14. Hoffenheim 7 7 2 1 4 13 17 -4

15. Augsburg 7 7 2 1 4 10 18 -8

16. St Pauli 4 7 1 1 5 5 11 -6

17. Holstein Kiel 2 7 0 2 5 9 21 -12

18. Bochum 1 7 0 1 6 7 17 -10

