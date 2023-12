Promessas de ajuda pra Ucrânia registram menor nível desde o início da invasão russa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/12/2023 - 9:27 Para compartilhar:

As novas promessas de ajuda ocidental à Ucrânia registraram uma desaceleração drástica e estão no menor nível desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, informou nesta quinta-feira (7) o Kiel Institute, um instituto de pesquisa econômica independente com sede na Alemanha.

“A dinâmica do apoio à Ucrânia desacelera. As promessas de ajuda atingiram o menor nível entre agosto e outubro de 2023, uma redução de quase 90% na comparação com o mesmo período em 2022”, afirmou o instituto, que registra a ajuda militar, financeira e humanitária prometida e repassada à Ucrânia desde a invasão russa, em fevereiro de 2022.

Segundo os dados do Kiel Institute, os novos compromissos anunciados entre agosto e outubro alcançaram 2,11 bilhões de euros (2,27 bilhões de dólares, 11,12 bilhões de reais), o que representa uma queda de 87% na comparação com o mesmo período de 2022. Este é o menor aporte trimestral desde o início do conflito.

Desde então, os aliados da Ucrânia e as grandes organizações internacionais (Banco Mundial, FMI…) prometeram um total de 275 bilhões de dólares (R$ 1,34 bilhão).

Entre agosto e outubro de 2023, “apenas 20” dos 42 países doadores supervisionados pelo instituto “se comprometeram com novos pacotes de ajuda” e os novos compromissos da União Europeia e dos Estados Unidos foram “limitados”.

“As perspectivas são incertas”, segundo o instituto, “pois o maior compromisso pendente – da União Europeia – não foi aprovado e a ajuda dos EUA está em queda”.

A quantia de 50 bilhões de euros (53,8 bilhões de dólares, 263 bilhões de reais) prometida pela UE está sendo bloqueada por alguns países relutantes. “Um novo atraso reforçaria a posição de (o presidente russo, Vladimir) Putin”, alertou Christoph Trebesch, que coordena equipe do Kiel Institute que monitora a ajuda para a Ucrânia.

A nova ajuda dos Estados Unidos também está bloqueada no Congresso devido à relutância do Partido Republicano.

