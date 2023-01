Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 15/01/2023 - 14:38 Compartilhe





Um acidente de carro matou a promessa do futebol americano Devin Willock e o agente de recrutamento Chandler LeCroy, ambos do Bulldogs, equipe da Universidade da Geórgia. Os dois estavam saindo da comemoração do bicampeonato nacional universitário.

– Devin e Chandler eram duas pessoas muito especiais que significavam muito para Universidade da Geórgia, nosso programa de futebol americano e nosso departamento atlético. Nós pedimos a todos que mantenham seus familiares nas orações durante esse tempo tão difícil – escreveu a Universidade em comunicado.

O boletim da polícia, apurado pela “ESPN”, informa que os dois morreram em um acidente por volta das 2h deste domingo. O carro saiu da pista e bateu em dois postes de luz e várias árvores. Willock morreu na hora, enquanto LeCroy, que dirigia o veículo, foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia também informou que um homem de 21 anos e uma mulher de 26 estavam no veículo. O primeiro teve apenas ferimentos leves, enquanto a segunda sofreu lesões mais graves.

Willock disputou 15 jogos com os Bulldogs na última temporada. Ele estava listado como trigésimo nono atleta mais promissor do país pelos analistas da ESPN.

