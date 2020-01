Promessa do Flamengo, Bill celebra vitória: ‘Sabemos da nossa responsabilidade’

Uma das promessas do Flamengo, o jovem atacante Bill precisou de apenas dois minutos em campo neste sábado para marcar o gol que deu a vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda, por 3 a 2, pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

O atacante de apenas 20 anos entrou aos 43 minutos do segundo tempo e na sequência bateu colocado para fazer a festa dos quase 23 mil rubro-negros presentes no Maracanã. No Estadual, o clube vem contando com o time sub-20, sob o comando do técnico Maurício Souza.

“A gente que joga no Flamengo tem que estar preparado para tudo. Seja com cinco, dez ou dois minutos. Sabemos da nossa responsabilidade. Temos que entrar e fazer nosso melhor, sem medo, com responsabilidade”, disse o jovem atacante.

Tratado como uma joia pelo Flamengo, Bill foi emprestado para a Ponte Preta no ano passado, mas não se firmou e retornou ao clube carioca. O gol deste sábado foi o primeiro como profissional com a camisa rubro-negra.

Outros jogadores também têm o que comemorar. O lateral-direito João Lucas e o atacante Rodrigo Muniz marcaram seus primeiros gols pelo profissional do Flamengo.

A vitória sobre o Volta Redonda mantém o time invicto na Taça Guanabara e na liderança do Grupo A, com sete pontos.