Promessa do Avaí, goleiro João Vitor agradece apoio após cirurgia e manda recado à torcida Procedimento, realizado na última quinta-feira, ocorreu por conta de rompimentos do ligamento cruzado anterior, colateral medial e menisco do joelho esquerdo

Aos 20 anos, o goleiro João Vitor viveu uma situação inédita na carreira: passar por uma cirurgia. O procedimento, realizado na última quinta-feira, ocorreu por conta de rompimentos do ligamento cruzado anterior, colateral medial e menisco do joelho esquerdo. A operação foi um sucesso e o jovem atleta já foca na recuperação.





– Fiquei muito triste quando descobri a lesão, pois precisarei interromper uma excelente fase que estava vivendo. Agora é ter cabeça no lugar, pensamento positivo e muita fé em Deus. Ocorreu tudo certo na cirurgia e já estamos pensando no próximo passo. De pouquinho em pouquinho vamos evoluindo. É fazer o que tem que ser feito para retornar da melhor forma – destacou o arqueiro.

João Vitor também agradece o apoio recebido, tanto de familiares quanto de funcionários do Avaí. Dona Maria Gorete, mãe do goleiro, o acompanhou no pós-operatório. Seus avós mantiveram contato frequente e o profissionais do clube prestaram todo o suporte, como valoriza o jogador.

– É de extrema importância contar com esse apoio. A minha mãe veio passar o pós-operatório comigo, meus avós estavam em contato a todo momento. Também o pessoal do clube. O presidente, o Marquinhos [ex-jogador e hoje membro da comissão técnica do Avaí], que é meu ídolo, as pessoas do departamento médico e meus companheiros de equipe. Agradeço a todos, pois fizeram eu me sentir mais forte e motivado para atravessar esse momento – contou.

Antes da lesão, João Vitor atravessava boa fase com a camisa do Avaí. O goleiro atuou nos quatro jogos do time na Copinha de 2022, onde foi vazado em apenas duas partidas, e havia sido integrado aos profissionais. Motivado em retornar aos gramados, o jogador manda um recado para a torcida azurra.

– Se meu foco e dedicação eram de 100%, agora vão ser de 250%. Costumo ressurgir muito melhor diante dos reveses. É isso que o torcedor pode esperar de mim. Serei novamente o cara do gol do nosso Leão, a personificação da raça avaiana e da tradição do clube na base – finalizou.

