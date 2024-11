Promessa da LDU e da seleção do Equador, volante Marco Angulo morre aos 22 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2024 - 8:04 Para compartilhar:

Considerado uma promessa da LDU e da seleção equatoriana, o volante Marco Angulo morreu na noite desta segunda-feira, aos 22 anos, pouco mais de um mês após sofrer um grave um acidente de carro. Outras duas pessoas, envolvidas no acidente, também faleceram.

“Com profunda dor e tristeza, lamentamos informar o falecimento de nosso querido jogador Marco Angulo. Estendemos nossas condolências a sua família e entes queridos. Sua partida é uma perda irreparável que deixará marca indelével em nossos corações”, anunciou a LDU, em suas redes sociais. “Estará sempre em nossos corações, querido amigo”, disse o clube, em outra postagem.

O acidente de carro aconteceu no dia 7 de outubro, numa rodovia no sudeste da capital Quito. O veículo, em alta velocidade, teria atingido uma estrutura metálica de 50 toneladas, na beira da estrada, causando a morte de duas pessoas na hora, de acordo com a imprensa equatoriana.

Angulo e outras duas pessoas sobreviveram ao choque. O jogador permaneceu em coma por 35 dias. Na noite de segunda, ele não resistiu aos ferimentos graves na cabeça e nos pulmões e faleceu.

O volante era considerado um dos principais jogadores de sua geração no Equador. Ele foi revelado pelo Independiente del Valle, mas iniciou sua trajetória entre os profissionais pelo Independiente Juniors. Ele voltou ao Del Valle entre 2021 e 2023, ano em que se transferiu para o Cincinatti, time americano que o emprestou para a LDU.

Angulo teve passagens pela base da seleção equatoriana. Entre 2022 e 2024, ganhou suas primeiras oportunidades no time principal. Sua estreia aconteceu há exatos dois anos, num amistoso com o Iraque.