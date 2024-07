Promessa chinesa de 17 anos morre durante jogo de Badminton do Campeonato Asiático juvenil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2024 - 16:05 Para compartilhar:

O esporte chinês está em luto. Neste domingo, Zhang Zhijie faleceu aos 17 anos depois de passar mal durante uma partida válida pelo Campeonato Asiático Juvenil de Badminton, realizado em Yogyakarta, na Indonésia.

Considerado uma promessa na modalidade, o jovem atleta chinês estava empatando com Kazuma Kawano, do Japão, em 11 a 11 quando passou mal, desmaiou na quadra, e passou a ter convulsões.

Os médicos presentes no local prestaram os primeiros socorros e o competidor foi levado com vida ao hospital, mas veio a falecer por volta das 23h20 no horário local (16h20 de Brasília).

A organização do campeonato sofreu críticas pela falta de desfibriladores externos automáticos, mas se defendeu dizendo que Zhang Zhijie foi levado para o hospital em apenas dois minutos.

“O jogador chinês de simples, Zhang Zhijie, desmaiou na quadra durante uma partida. Ele foi atendido pelo médico e pela equipe médica do torneio. Foi levado à ambulância em menos de dois minutos e enviado ao hospital. O mundo do badminton perdeu um jogador talentoso”, comunicou a Federação Asiática de Badminton, em conjunto com a Associação de Badminton da Indonésia.

Zhang Zhijie fazia parte da seleção juvenil da China desde 2023 e tinha diversos títulos na categoria e rra considerado um atleta bastante promissor.