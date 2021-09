Projota se arrisca para abastecer carro após combustível acabar no meio de trânsito

O cantor Projota compartilhou com os fãs um perrengue que passou nesta quarta-feira (29). O carro dele e da esposa, Tamy Contro, ficou sem combustível em plena Marginal, fazendo com que Projota precisasse buscar gasolina do outro lado da via expressa.

“A gasolina do carro acabou assim que a gente estava entrando na Marginal. Tiago conseguiu encostar. A sorte é que do outro lado da rua tem um posto, mas ele demorou 15 minutos para atravessar a pista”, contou a esposa. Visivelmente cansado, Projota comemora a “travessia”. “Eu atravessei a Marginal”, disse.

