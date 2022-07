Projeto Sonho de Bola será realização para menino de comunidade carente do Rio de Janeiro Reality Show mostrará a peneira e a seleção de menino de comunidade carioca na busca pelo sonho de uma vaga em um grande time carioca

Vinte e seis meninos de comunidades carentes do Rio de Janeiro (Ladeira dos Tabajaras, Rocinha, Vila Aliança, Lins, Mangueira, Alemão, Morro da Mineira, Vidigal, Penha, Praia Rosa, Parque Vila Nova, Cantagalo e Babilonia) participarão do projeto Sonho de Bola, em parceria com a Light, Secretaria de esportes e lazer do Governo do estado. Um deles será selecionado para jogar na categoria de base do Clube de Regatas do Flamengo.

Os meninos foram inscritos pelos projetos sociais das respectivas comunidades e após a primeira peneira eles serão preparados tecnicamente e emocionalmente. Os mini craques serão observados durante um período por profissionais capacitados, que avaliarão a performance e o comportamento de cada um. Todas as crianças participantes precisam comprovar assiduidade na escola, pois a finalidade do projeto é unir o esporte e a Educação. Ao final será realizado o Campeonato Troféu da Amizade que irá reunir equipes convidadas na mesma categoria para jogarem com os meninos do projeto Sonho de Bola .

Uma comissão técnica vai acompanhar o campeonato e selecionar apenas um menino, que integrará a categoria da divisão de base da equipe rubro-negra.

Todo o processo será acompanhado através de um Reality Show exibido na RecordTV, nos meses de setembro e outubro, serão exibições semanais no programa Balanço Geral RJ. O anúncio do vencedor será durante um evento esportivo exibido pela emissora carioca.

A comunidade do menino escolhido ainda será beneficiada com a restauração de uma quadra de futebol e receberá doação de materiais esportivos.