Projeto social de Ibson, Ganso, Vagner Love e Juliana Paes completa 9 anos, lança vídeo e prepara documentário Craque do Amanhã prevê lançamento de filme comemorativo para o mês de novembro

Há nove anos, mais precisamente em maio de 2012, um sonho virava realidade e nascia o Projeto Educacional e Socioesportivo “Craque do Amanhã”, que têm como padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Ibson, Vagner Love e Paulo Henrique Ganso. A ONG lançou um vídeo comemorativo (link ao final da matéria) e prepara um documentário sobre sua trajetória para o mês de novembro.

> Confira a tabela de todas as divisões do Brasileirão 2021 e comece a simular os resultados do seu time!

O projeto é executado no município de São Gonçalo no Rio de Janeiro, possui duas unidades de atendimento e beneficia mensalmente duas mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.

E MAIS:

O Craque do Amanhã utiliza o futebol como ferramenta de inclusão social e de grande potencial educativo, capaz de contribuir na formação da cidadania, no combate à violência, no respeito aos direitos humanos e na inclusão social.

– Fico feliz de poder retribuir para os jovens da minha cidade tudo aquilo que eu conquistei com o futebol, que possamos dar continuidade ao “Craque” por muitos anos – disse o jogador Ibson, idealizador do projeto.

Felipe Espose, idealizador do projeto ‘Craque do Amanhã’ (Divulgação)

Concomitante ao futebol, os jovens recebem acompanhamento de saúde física e mental, por meio de atendimento psicossocial, distribuição de refeições diárias, fornecimento mensal de cestas básicas, monitoramento educacional através da frequência e rendimento escolar, acesso a atividades socioassistenciais, educacionais e culturais, além da participação em cursos de qualificação profissional e oficinas temáticas.

– “Craque do Amanhã” não tem a ver com você ser um craque no futebol, mas tem a ver com ser um vencedor na vida – afirmou a madrinha do Juliana Paes.

O “Craque do Amanhã” é realizado através da Lei de Incentivo ao Esporte e tem como patrocinadores as empresas: Enel, Uol, B3, BB Seguros, Atacadão, State Grid, Brasilcap, GE Celma, TK Elevadores Brasil.

Informações adicionais estão disponíveis em www.craquedoamanha.org

E MAIS:

Veja também