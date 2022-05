Projeto Reconto inicia nova temporada gratuita no Rio

O projeto Reconto – Cada qual no seu Recanto inicia nova apresentação no Rio de Janeiro. A maratona de contos começa na quarta-feira (25), às 18h, com entrada franca, no Teatro Sesc Copacabana, com repertório dedicado a histórias com o tema Medo. O evento faz parte do como parte do Edital Sesc de Cultura RJ Pulsar 2021/2022.

Os contadores de histórias José Mauro Brant e Silvia Castro estarão no palco, enquanto Benita Prieto e Roberto de Freitas narrarão seus contos em um telão, de Portugal e Minas Gerais, respectivamente. O músico Tibor Fittel, pianista, acordeonista, compositor e arranjador, integra a apresentação com uma performance presencial.





Dentre as histórias a serem apresentadas estão O Romance das Caveiras, na voz de José Mauro Brant, e o conto popular As Almas Penadas. Segundo Benita Prieto, “sentir medo ouvindo histórias é uma delícia”. E convida: “Se você gosta de emoções fortes, não pode perder o Reconto. As histórias vão provocar frio na barriga, suores intensos e muita vontade de segurar com força a mão de quem estiver do seu lado.”

Reconto

Reconto – cada qual no seu recanto foi criado durante o período mais difícil da pandemia da covid-19 que paralisou o setor cultural, levando os contadores de histórias a procurar se reinventar e acabando por encontrar uma saída na internet. Em formato híbrido (online e ao vivo), o projeto já contou com participação de artistas de todos os cantos do Brasil e do mundo, mostrando a diversidade de linguagens narrativas e seus diferentes sotaques, ao mesmo tempo estimulando no público o desejo de ler os textos contados.

O Reconto foi idealizado por José Mauro Brant, que assina a direção artística do projeto e é um premiado ator, autor teatral, com quase 30 anos dedicados ao ofício de narrar histórias. Brant divide a curadoria com Benita Prieto, experiente contadora de histórias e produtora de eventos na área da leitura e literatura, que hoje mora em Alhandra (Portugal).

Entre 2020 e 2021, o projeto realizou dez edições 100% online do projeto Reconto, inspiradas no livro Decameron, de Bocaccio, onde um grupo de dez jovens se refugiam da pandemia da peste negra e passam dez dias contando histórias. “Nosso refúgio foi a internet e, como Bocaccio, vivemos dez jornadas de histórias que nos possibilitaram encontros memoráveis, como a sessão com a participação de Marina Colasanti, aberta no canal Biblioteca Paraíso, disse José Mauro Brant.

Neste ano, o projeto vai percorrer também as unidades Sesc Tijuca (11 de junho) e São João de Meriti (23 de julho), sempre no formato híbrido e gratuito.

A iniciativa se destina a fomentar e apoiar a produção artística e cultural, em suas diversas manifestações, comprometendo-se com o estímulo aos processos artísticos em desenvolvimento, com a formação de público e com a inclusão social.

Sesc Copacabana

No Teatro Sesc Copacabana, a apresentação começa no Mezanino, com os apresentadores José Mauro Brant e Benita Prieto. O tema é Medo, com a participação dos artistas Silvia Castro e Roberto de Freitas, e do músico Tibor Fittel. Silvia Castro é integrante do grupo Mami (Movimento Artístico de Música para a Infância), enquanto Roberto de Freitas é um dos mais destacados contadores de história do Brasil, pelo seu trabalho de pesquisa de contos e cantigas da tradição oral. O Teatro Sesc Copacabana fica na Rua Domingos Ferreira, 160, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

No dia 11 de junho, às 15h, o Teatro Sesc Tijuca recebe o Reconto sob o tema Folclore. Os apresentadores são José Mauro Brant e Benita Prieto, com os artistas Augusto Pessôa e Luciano Pontes. Participam o músico Tibor Fittel. Augusto Pessôa é contador de histórias, ator, cenógrafo, figurinista, arte educador, dramaturgo, roteirista e escritor.

Luciano Pontes é também escritor, ator, cenógrafo, palhaço e narrador de histórias. Integrou o elenco de atores manipuladores do mamulengo Só-Riso, uma das principais companhias de teatro de bonecos do Brasil. O teatro está situado na Rua Barão de Mesquita, 539, Andaraí, zona norte do Rio.

Fechando a temporada, o Teatro Sesc São João de Meriti apresenta, no dia 23 de julho, às 16h, o tema Mitos, com José Mauro Brant (presencial) e Benita Prieto. Participam os artistas Lucia Morais e Tâmara Bezerra, e o músico Tibor Fittel. Lucia Morais é professora, arte-educadora, contadora de história, atriz, promotora de leitura e ativista de bibliotecas comunitárias.

Tâmara Bezerra é educadora, artista, contadora e inventora de histórias. Há mais de 25 anos dedica-se à narração oral de histórias, traçando sua trajetória e repertório sob forte influência da poética do sertão brasileiro. O teatro fica na Avenida Automóvel Clube, 66, região central do município de São João de Meriti, Baixada Fluminense.