Projeto quer tornar ‘Bella ciao’ canto oficial da Itália

ROMA, 30 ABR (ANSA) – Um deputado de centro-esquerda da Itália apresentou um projeto para transformar a música de resistência “Bella ciao” em uma canção “institucional” a ser ensinada nas escolas e tocada depois do hino nacional em 25 de abril, dia que celebra a queda do nazifascismo no país.

A proposta é de autoria do deputado Gian Mario Fragomeli, do Partido Democrático (PD) e que diz que a canção é a “expressão popular dos mais elevados valores que estão na base do nascimento da República Italiana”.

“Apresentei uma proposta de lei para o reconhecimento oficial da canção ‘Bella ciao’ e seu ensino nas escolas de qualquer grau como cântico de caráter institucional”, disse Fragomeli. A música é tradicionalmente identificada com a esquerda, mas o deputado afirmou que a letra expressa a “luta pela liberdade pessoal e do próprio país contra todas as formas de opressão”.

“Os temas da luta contra a opressão e do valor da democracia a tornaram um hino de diversos movimentos populares em todo o mundo. Devemos dar à canção ‘Bella ciao’ o reconhecimento de canto institucional”, concluiu.

História – Curiosamente, a música não era muito conhecida durante a Segunda Guerra Mundial e passou a ser associada ao movimento “partigiano” apenas no fim dos anos 1940, ganhando o mundo ao longo das décadas seguintes e virando um hino de liberdade.

Até hoje sua origem não foi muito bem esclarecida, mas há quem sustente que ela tenha se baseado em uma canção entoada por camponesas da Emilia-Romagna no início do século 20. No entanto essa hipótese já foi desacreditada por especialistas no assunto, que acreditam que ela seja um conjunto de influências de músicas populares do norte da Itália.

Durante os mandatos de Silvio Berlusconi como primeiro-ministro, a música antifascista era frequentemente cantada em forma de protesto por partidos de esquerda. Entre os que já emprestaram sua voz à canção estão o cantor e compositor Giorgio Gaber, a banda Modena City Ramblers e o francês Yves Montand, alguns dos principais responsáveis por sua disseminação.

Mais recentemente, a música apareceu na série “La casa de papel”, que lhe deu novo impulso no mundo. (ANSA)