Projeto que soma 2,7 mil km de ferrovias, concessão Fico/Fiol avança para audiência pública

O governo federal aprovou a abertura de audiência pública para a concessão à iniciativa privada da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico) e da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). O período para contribuições às propostas coordenadas pelo Ministério dos Transportes vai de 7 de fevereiro a 24 de março.

A Ferrovia de Integração Oeste-Leste ligará o interior da Bahia ao Porto de Ilhéus, facilitando o escoamento da produção agrícola e mineral. Já a Ferrovia de Integração Centro-Oeste conectará o Mato Grosso à Ferrovia Norte-Sul, o que também fortalece a logística do agronegócio.

As ferrovias Fico/Fiol integram o plano federal de expansão da malha ferroviária – ainda a ser lançado oficialmente. É previsto a implantação de cerca de 2,7 mil km de extensão de trilhos, cruzando Bahia (BA), Tocantins (TO), Goiás (GO) e Mato Grosso (MT). As estradas de ferro serão interligadas à Ferrovia Norte-Sul e à Ferrovia Centro-Atlântica (FCA).

Os estudos foram conduzidos pela Infra S.A., em parceria com a International Finance Corporation (IFC). A proposta com R$ 108 milhões em investimento contempla a prestação do serviço ferroviário de cargas associado à exploração da malha ferroviária da Fico 1, Fiol 2 e Fiol 3; construção da FIOL 3 pela futura concessionária e a possibilidade de inclusão do trecho Fico 2 mediante reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

O secretário nacional de Transportes Ferroviários, Leonardo Ribeiro, diz que a audiência pública é um passo fundamental para o avanço dos projetos. “Nosso compromisso é garantir um debate transparente e produtivo, ouvindo todas as partes interessadas e assegurando que este projeto atenda às necessidades do País com sustentabilidade, eficiência e inovação.”

Além das contribuições online que podem ser feitas pelo site da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), estão previstas três sessões presenciais. Todas serão em março. A primeira ocorrerá no dia 11, em Brasília; a segunda será no dia 12, em Salvador (BA) e a terceira acontecerá no dia 14, em Cuiabá (MT).