Projeto Primavera Folia leva Carnaval fora de época para Madureira

Rio – O evento Primavara Folia promete agitar os foliões com um Carnaval fora de época. A abertura acontecerá no dia 21 de setembro, às 13h, no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio. O Bloco Turma da Paz de Madureira promete levar muitas serpentinas e homenagens às escolas de samba campeãs de 2019 ao evento.