Projeto oferece acampamento de férias para crianças negras e periféricas

A Visionária Lab está lançando uma experiência única e transformadora com base nas filosofias Africanas e do Bem Viver. O acampamento busca criar um ambiente seguro e acolhedor, onde crianças e jovens possam vivenciar momentos de lazer, conexão com a natureza e valorização de suas identidades culturais.

Para muitas crianças e adolescentes negros e periféricos, o acesso ao lazer e a oportunidades enriquecedoras é limitado. Como garantir o direito à natureza, essencial para todas as pessoas, em especial as crianças? O Acampamento Bem Viver surge como uma resposta a essa realidade – uma vivência onde possam experimentar a alegria e a liberdade de brincar, se conectar com a natureza e mergulhar em suas raízes culturais.

A filosofia do Bem Viver, originária de povos latino-americanos, propõe uma abordagem integrativa, o bem-estar individual e coletivo em harmonia com a natureza e com a comunidade. No contexto do acampamento, o Bem Viver se manifesta através de atividades que estimulam a consciência corporal, a permacultura, a expressão artística e criativa, além de valorizar as culturas afrodescendentes e originárias. Com a participação dos Educadores Layne Gabriela, Vinicius Santana – Vinaum e Luan Luando.

“Nosso objetivo é proporcionar uma experiência mágica para as crianças e adolescentes da nossa comunidade, permitindo que eles se reconectem com sua identidade cultural e usufruam de momentos de bem estar e alegria, acendermos o sol de cada uma delas, aprendemos com nossos ancestrais bakongo que elas têm o poder de iluminar o mundo.” afirma Ana Carolina Martins, uma das idealizadoras do Labzin.

O Acampamento Bem Viver é direcionado prioritariamente a crianças e adolescentes negros, periféricos e plurais, entre 5 e 18 anos, com ênfase naqueles vindos de famílias monoparentais, casais sem rede de apoio e crianças com neurodiversidades. Além disso, o projeto busca priorizar estudantes de escolas públicas e oferecer vagas para irmãos e membros da mesma família.

www.avisionarialab.com.br

Apoie a campanha de Financiamento Coletivo

Para viabilizar o acampamento, a equipe responsável está lançando uma campanha de financiamento coletivo na plataforma kickante contando com o apoio da comunidade e de parceiros engajados com a causa. Os recursos arrecadados serão utilizados para a infraestrutura do acampamento, contratação de equipe qualificada, materiais e equipamentos para as atividades, alimentação saudável e transporte seguro dos participantes.

https://www.kickante.com.br/l/acampamentobemviver

REALIZAÇÃO

Na Visionária Lab, somos apaixonados por impulsionar mudanças sociais coletivas através da economia criativa e do cinema como ferramenta de transformação. Nascemos em 2018 como um coletivo audiovisual com o objetivo de investigar e transformar a forma colonialista de contar histórias. Com essa abordagem, realizamos o documentário “Visionários da Quebrada”, que mostrou a potência das periferias de São Paulo por meio de projetos de dez empreendedores sociais. O documentário teve ampla repercussão na mídia, foi exibido em diversos espaços culturais e nos meios acadêmicos, selecionado em diversos festivais pelo país e em outros cantos do mundo.

Em nosso trabalho, destacamos a importância da cultura, da diversidade e dos direitos humanos, com a perspectiva do protagonismo cultural para reconstrução de narrativas de grupos sub-representados. Ao longo do tempo, expandimos nossas atividades para além do cinema documental e produção de conteúdos, buscando impactar positivamente as juventudes a partir da arte, da cultura e da tecnologia em conexão com as cosmoperspectivas de povos africanos, afrodescendentes e originários. Acreditamos que é possível criar um futuro diferente, onde cada indivíduo tenha a oportunidade de prosperar e contribuir para o desenvolvimento de sua comunidade.

O Acampamento Bem Viver é uma oportunidade de promover a inclusão e a valorização das infâncias e juventudes, resgatando a ludicidade e o brincar livre, proporcionando momentos de alegria, aprendizado e fortalecimento para crianças e adolescentes negras e periféricas, como forma de minimizar os efeitos do racismo e colocar em prática um dos primordiais valores africanos, o Ubuntu.

Com afeto,

Ana Carolina Martins

ana@avisionaria.com.br

Diretora e co-fundadora da A Visionária Lab

