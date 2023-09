Projeto ‘Made in Italy’ promove cidades do artesanato no Airbnb

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/09/2023 - 11:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 21 SET (ANSA) – A Confederação Nacional do Artesanato e das Pequenas e Médias Empresas (CNA) da Itália anunciou uma parceria com a plataforma de aluguéis breve Airbnb para ajudar os hóspedes a descobrir as cidades artesanais das regiões italianas do Vêneto, Toscana e Sicília.

A campanha, denominada “Made in Italy”, conta com o patrocínio do Ministério do Turismo e visa promover e valorizar o artesanato italiano através da rede de anfitriões, que se tornarão embaixadores da beleza dos municípios.

A Airbnb e a CNA identificaram três distritos artesanais de excelência, onde os conhecimentos e competências tradicionais foram transmitidos de geração em geração. São eles: os bairros do ouro, em Vicenza (Vêneto); do alabastro, em Volterra (Toscana); e da Cerâmica, em Caltagirone (Sicília).

A parceria é promovida após uma pesquisa da plataforma revelar que dois em cada três entrevistados acreditam que “olhar através dos olhos de uma pessoa local é a melhor forma de entrar em contato com a cultura de uma região”.

Segundo o ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso, esta “é uma iniciativa significativa precisamente pelos objetivos que estabelece: dessazonalizar e descentralizar os fluxos turísticos”.

“Todos sabemos que a primeira razão pela qual um turista vem ao nosso país é a sua história, a sua arte. A segunda, seus produtos. A primeira razão pela qual um turista estrangeiro regressa é justamente o produto italiano, o que fazemos hoje, seja comida e vinho ou artesanato”, explicou.

Para Urso, “este é também o caminho que estamos a avançar com o Conselho Competitividade” e “a aprovação do novo regulamento que permite Denominações de Origem também para produtos artesanais e industriais”.

Entre as iniciativas previstas pelo projeto “Made in Italy” está, portanto, uma página em italiano e inglês dedicada a mostrar o artesanato e os artesões de cada bairro e os principais monumentos da cidade; webinars informativos para anfitriões e materiais de hospedagem; bem como uma cobertura da mídia em plataformas impressas e digitais para gerar ampla conscientização.

Além disso, conta com uma distribuição próxima dos bairros escolhidos de cartazes e contatos dos artesãos para descobrirem o valor único de suas produções.

“Ao apoiar os artesãos, a Airbnb pretende não só contribuir para a proteção das suas competências e ofícios, mas também promover destinos famosos pelo artesanato local, que nestes territórios constitui a pedra angular de uma autêntica experiência italiana”, diz a nota da plataforma.

De acordo com uma pesquisa realizada na comunidade Airbnb, 68% dos hóspedes acreditam que viajar pela plataforma cria uma conexão mais profunda com a cultura local do que uma estadia tradicional em um hotel ou resort.

“O projeto ‘Made in Italy’ visa valorizar a nossa cultura e a nossa tradição, promovendo concretamente o artesanato típico e experiências de viagem autênticas para descobrir as tradições e tesouros italianos”, afirma Marco Misischia, presidente da CNA.

Segundo o executivo, o artesanato local desempenha um papel importante no turismo como atrativo turístico, apoiando a economia local, proporcionando experiências autênticas”.

Para Giacomo Trovato, country manager da Airbnb Itália, a colaboração tem como objetivo “promover viagens sustentáveis que respeitem as comunidades locais e o meio ambiente”, além de apoiar “a economia dos micros e pequenos empresários na Itália através de iniciativas personalizadas”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias