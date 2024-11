Projeto Luan ao Vivo na Lua entra na fase crescente

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/11/2024 - 13:23 Para compartilhar:

Chega à principais plataformas de áudio do país nesta quinta-feira, 21 de novembro, às 21h, a canção “Parece”, uma das nove faixas do 2º EP de Luan Santana dentro do projeto Luan ao Vivo na Lua. Gravado este ano pelo cantor, o DVD vai se revelando aos poucos, alimentando a curiosidade do público e permitindo que cada nota seja apreciada a seu tempo.

No dia seguinte, sexta-feira, 22, “Parece” ganhará também sua versão em videoclipe no canal de Luan Santana no YouTube.

Disposto a curtir um repertório mais autoral, o cantor também assina a música, ao lado de Patrick Graue, Gui Dias e Theo.

Luan ao Vivo na Lua teve “Clone como canção de lançamento do projeto. As outras sete músicas da fase Crescente são “Meia-Noite às Seis”, “Eles Estavam Certos”, “Decidida a Me Esquecer”, “Se Arrependimento Matasse”, “Certeza”, “Coisas que eu Não Vou Deixar de Ter” e “Sedutor”.

A gravação do show para o DVD teve como propósito levar o público a mergulhar em uma experiência imersiva no universo lunar por meio de recursos cenográficos, aliados a iluminação, áudio e grandes emoções, unidos por uma engenharia de planejamento e efeitos inéditos. A ideia do artista era, literalmente, levar sua plateia à Lua – ou ao menos fazer com que se sentisse naquela esfera.

Esta foi a concepção que norteou a apoteótica realização do espetáculo Luan ao Vivo na Lua, realizada apenas com fãs e convidados do artista, em Cotia (SP). A cenografia foi obra do cenógrafo Zé Carratu, com direção-geral de Douglas Aguillar.

O projeto completo traz 13 canções, todas inéditas e candidatas a hits em todas as plataformas digitais, do Brasil a Portugal, endossando o histórico de praxe de Luan Santana.

