Projeto leva crianças e idosos para terem primeira experiência em Museus cariocas

Rio – Após o sucesso em 2018, o projeto Experimente Cultura iniciou sua temporada 2019 nesta semana querendo bater o número de 3,5 mil atendimentos do ano passado. Com a missão de derrubar o mito de que cultura é para poucos e de mudar o habito de consumo de cultura, principalmente entre a população menos favorecida economicamente, a iniciativa apresentará museus e atrações culturais do Rio de Janeiro para alunos da rede pública, que em sua maioria nunca tiveram esse tipo de experiência.

Além dos jovens, idosos de projetos sociais do município também serão atendidos e poderão conhecer equipamentos culturais gratuitamente, com transporte, guias e atividades lúdicas, especificamente preparadas para ambientar os participantes com cada destino, durante o trajeto.

A curadoria do projeto promoverá visitas a oito espaços de cultura na capital fluminense – AquaRio, Centro Cultural do Banco do Brasil, Museu do Amanhã, Museu Histórico Nacional, Museu de Arte do Rio, Museu Aeroespacial, Jardim Botânico, Museu da Vida e Planetário – e segue apostando na democratização do acesso de crianças e jovens a cultura. Afinal, o primeiro ano do Experimente Cultura, em 2018, provou que existe muita demanda reprimida.

“Em 2019, seguimos firmes com o propósito de que a cultura é para todos. Tanto que ampliamos os atendimentos para idosos. Recebemos muitas solicitações de interessados em participar do Experimente Cultura em 2018 e não conseguimos atender a todas. Comprovamos que existe um interesse muito grande da população por conhecimento, mas, às vezes, esta vontade esbarra em falta de conhecimento, de informações e também de condições, inclusive financeiras. Ficamos muito felizes em poder, novamente, proporcionar esses momentos, principalmente para aqueles que nunca tiveram oportunidade de ir a um museu”, afirmou a curadora do projeto Renata Prado.

Com a maioria de jovens e idosos tendo a primeira oportunidade de estar em um museu, a coordenadoria pedagógica do Experimente Cultura trata com muito zelo cada visita. Afinal, significa para muitos o início de um processo de transformação de vida.

“Acreditamos que a criança, enquanto está se formando como indivíduo, está mais propensa a adquirir conhecimento e aproveitá-lo efetivamente. Um momento como esse pode transformar sua vida. É claro que uma única visita a um museu não vai mudar definitivamente seu caminho, mas pode dar início a uma transformação, principalmente na maneira como ela enxerga e se relaciona com o mundo. Para nós, é fundamental cativar a criança, o jovem, para que crie gosto pela arte, pela cultura, por determinado tema abordado. E muitas vezes eles não têm oportunidade de consumir cultura dessa maneira, numa visita, numa experiência toda preparada para eles”, explicou a coordenadora pedagógica do projeto Rossana Lourenço.

Para a temporada 2019 as inscrições no projeto estão, a princípio, encerradas. No entanto, a organização pede a todos os interessados que entrem em contato pelo site www.experimentecultura.com.br para que possam, no caso de alguma desistência, inserir estes novos pedidos. Este cadastro valerá também para futuras edições da iniciativa, que podem atender a mais crianças e jovens.

Realizado pela Pulsar Cultura, o Experimente Cultura tem patrocínio do Grupo Assim e da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.