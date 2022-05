Projeto “Legado”, de Priscila Goes, empodera mulheres autobiografias

A escritora brasileira Priscila Goes está lançando um projeto de empoderamento feminino por meio da escrita autobiográfica.

Segundo Priscila, a ideia surgiu no “Clube do Legado”, que funciona com encontros quinzenais online e conta com um grupo no WhatsApp. “Podem participar pessoas acima de 18 anos, que desejam contribuir com a valorização e empoderamento da mulher”, diz ela, acrescentando que “o objetivo é chegar ao número de 500 integrantes e ter quatro coletâneas autobiográficas publicadas por ano”.





Em breve, será lançado o primeiro livro do clube, com o tema “Legado da Mulher”, no qual cada participante deverá escrever um capítulo do livro. “Eu também contarei a minha história de vida”, adianta.

O livro será publicado pela PG Editorial, que a própria Priscila comanda, e distribuído em Portugal, no Brasil, em Luxemburgo e na Suíça. “A união genuína das pessoas pode promover a valorização mútua”, reflete a escritora. “Essas histórias podem servir para empoderar e inspirar mulheres”, finaliza.