Projeto de turismo de luxo brasileiro chega à Sardenha

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/08/2024 - 14:01

SÃO PAULO, 23 AGO (ANSA) – Uma das maiores imobiliárias brasileiras, a JHSF Participações, conhecida pela rede de hotéis de luxo Fasano, segue para a Sardenha, onde construirá um novo complexo próximo ao Porto San Paolo, em frente à ilha de Tavolara.

Em uma nota, a empresa anunciou a aquisição do controle acionário da Tavolara Bay Srl, por meio da JHSF Capital, investimento que marca um novo importante passo na expansão internacional das atividades em destinos de fama internacional.

Com a aquisição, a JHSF, em colaboração com os parceiros do projeto, desenvolverá o novo Hotel Fasano Sardenha, em uma área em frente ao mar com uma praia de aproximadamente 500 mil metros quadrados.

Segundo o projeto, o hotel terá por volta de 60 quartos e suítes. Além disso, as moradias exclusivas para venda serão construídas em cerca de 30 lotes de terreno, com superfícies que variam entre 200 e 500 metros quadrados cada.

O comunicado ainda promete uma vista deslumbrante e serviços hoteleiros luxuosos e personalizados.

Um beach club na praia do resort, serviços de marina para barcos, restaurantes com especialidades gastronômicas locais e um pequeno centro comercial completam o investimento.

A rede Fasano possui hotéis em Nova York, Punta del Este e oito destinos no Brasil, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro.

