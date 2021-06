Projeto de trem Campinas-São Paulo prevê investimentos de R$ 7,5 bi na concessão

O chefe da Assessoria de Concessões e Parcerias da CPTM, José Augusto Rodrigues Bissacot, afirmou nesta terça-feira que o Projeto do Trem Intercidades Campinas-São Paulo (TIC) está em fase de preparativos finais e deve seguir em breve para audiência pública.

“O projeto do TIC prevê investimentos de R$ 7,5 bilhões na concessão”, afirmou em webinar promovido pela Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos).

Segundo Bissacot, o projeto do TIC priorizou a ligação entre Campinas e São Paulo, que tem maior demanda. “Buscamos usar a faixa já existente, evitando desapropriações e utilizando licenças ambientais já existentes.”

Conforme os estudos do projeto, o trecho seria feito em aproximadamente 60 minutos (se utilizada a faixa existente), com tarifa referência de ônibus de R$ 37 reais. O projeto prevê uma demanda de até 3 mil passageiros no horário de pico em 2035.

O projeto também prevê investimentos por parte da MRS para segregação de cargas entre a estação Barra Funda, da capital, e Jundiaí.

