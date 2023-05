Projeto de lei de notícias online no Canadá não é razoável, diz executivo do Google

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 21:29 Compartilhe

Por Sam Jabri-Pickett

TORONTO (Reuters) – O Google pode ser forçado a remover links para artigos de notícias encontrados em resultados de busca no Canadá, se o governo conseguir aprovar uma legislação para obrigar empresas de internet a pagar veículos de imprensa, disse um executivo da empresa a parlamentares nesta quarta-feira.

A legislação proposta pelo Canadá forçaria plataformas como a Alphabet Inc, controladora do Google, e a controladora do Facebook, Meta Platforms Inc, a negociar acordos comerciais e pagar veículos de notícias canadenses por seu conteúdo, parte de uma tendência global mais ampla de fazer empresas de tecnologia pagarem pelas notícias.

“O nível extremo de incerteza comercial e responsabilidade financeira ilimitada que o Google está sendo solicitado a aceitar… não é razoável”, disse o vice-presidente de notícias do Google, Richard Gingras, em depoimento a um comitê do Senado.

“Se tivermos que pagar aos editores simplesmente para criar links para seus sites, fazendo-nos perder dinheiro com cada clique, seria razoável para nós, ou qualquer empresa, reconsiderar por que continuaríamos a fazê-lo”, acrescentou.

A proposta de Ottawa é semelhante a uma lei inovadora que a Austrália aprovou em 2021, que também desencadeou ameaças do Google e do Facebook para reduzir seus serviços. Ambos acabaram fechando acordos com empresas de mídia australianas depois que emendas à legislação foram propostas.

Desde que a lei australiana entrou em vigor, as empresas de tecnologia aprovaram mais de 30 acordos com veículos de comunicação, compensando-os pelo tráfego de geração de conteúdo.

(Reportagem de Sam Jabri-Pickett em Toronto, reportagem adicional de Ismail Shakil em Ottawa)

