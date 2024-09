Projeto de criptomoedas vinculado a Trump será lançado hoje

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2024 - 10:20 Para compartilhar:

Um projeto de criptomoedas apoiado pelo candidato presidencial republicano à Casa Branca Donald Trump e seus dois filhos mais velhos está programado para ser lançado no período da noite desta segunda-feira, 16.

Trump deve apresentar uma transmissão ao vivo no X Spaces, anteriormente conhecido como Twitter Spaces, para o lançamento do projeto World Liberty Financial às 20 horas (horário local).

“Estamos abraçando o futuro com criptomoedas e deixando os grandes bancos lentos e ultrapassados para trás”, disse Trump na semana passada em um videoclipe postado de sua conta oficial no X.

O possível envolvimento de Trump e seus filhos em uma moeda digital criaria uma nova onda de conflitos de interesse para o ex-presidente se ele for reeleito em novembro. Fonte: Dow Jones Newswires.