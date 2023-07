Projeto de autodescrição de Fernando Campos tem Bárbara Borges como convidada da semana

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 9:50 Compartilhe

A atriz Bárbara Borges foi mais uma personalidade a participar do projeto de autodescrição criado pelo produtor de conteúdo Fernando Campos, que promove de forma leve a importância da prática para as pessoas com deficiência visual.

Bárbara estreou na televisão aos 16 anos, quando foi assistente de palco de Xuxa Meneghel e se destacou como atriz, tendo papéis em novelas icônicas como “Malhação” (2002), “Senhora do Destino” (2004) e “Duas Caras” (2007). No ano passado, se consagrou vencedora da décima quarta edição do reality show A Fazenda.

A atriz é a terceira pessoa a participar do projeto de Fernando e destacou seu propósito: “O Fernando é uma pessoa encantadora e inspiradora! Seu projeto, a corrente da autodescrição, tem muita relevância e importância social de inclusão e isso vibra forte no meu coração. Senti uma satisfação enorme de ter sido convidada por ele pra participar desse projeto!!”.

O objetivo de Fernando ao iniciar o projeto em seu Instagram é mostrar a importância da prática da autodescrição, que promove informações importantíssimas para quem não enxerga, possibilitando a inclusão desses indivíduos nas interações sociais.

“Estou muito grato pelo que o projeto tem alcançado e pelo apoio de todos os meus colegas artistas que toparam participar dele. Venho recebendo muitos comentários legais e apoio de meus seguidores, me emociona ver que estou colaborando para uma sociedade mais inclusiva”, disse Fernando.

