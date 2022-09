Projeto Circular Arte na Praça leva arte para o Jardim Panorama

Da Redação 02/09/2022 - 17:33 Compartilhe

Consolidado como uma opção de entretenimento cultural de qualidade ao ar livre, o Projeto Circular Arte na Praça chega ao Jardim Panorama com a mostra Panoramarte, que abre no próximo sábado (3), a partir das 10h. O local, onde antes existia um beco abandonado e sem vida, hoje oferece áreas verdes, horta comunitá ;ria, parquinho e equipamentos de ginástica. Isto é o resultado do projeto Fábrica de Praças, idealizado pela Farah Service com o apoio da Prefeitura de São Paulo e EMAE, que leva lazer com dignidade a espaços públicos degradados próximos a comunidades na Cidade de São Paulo.

“No projeto Panoramarte, a arte vem ao encontro da comunidade, dialoga com ela e – por que não? – pensa com ela, possibilitando a atores do mundo da arte enxergarem na praça uma forma para falar de sua criatividade,” explica o curador da exposição Marc Pottier.

Nesta primeira edição, o objetivo é mostrar alguns ângulos da diversidade e criatividade contemporânea. Artistas convidam o público a se balançar, abrir as janelas e contemplar suas palavras e poesias. Designers ressignificam materiais como madeira e plástico, reciclando e os transformando em mobiliários urbanos que são uma verdadeira obra de arte. De esculturas que trazem o protagonismo de peças de ferro velho a sutileza da ilusão de ótica, a exposição é pura diversidade.

Participam da mostra os artistas Claudia Sehbe, Hugo França, Jaime Prades, Martin Levêque, Tom Lisboa, Verena Smit e o Ateliê DPropósito da Design Fabia Toqueti. Panoramarte mostra a arte sem limite de pensamento para sonhar e realizar espaços públicos culturais para todos.

Serviço:

1ª Circular Arte na Praça Jardim Panorama

Mostra Panoramarte

De setembro 2022 a fevereiro 2023

Abertura: 3 de setembro, das 10h às 13h.

Local:

Praça Jardim Panorama – acesso Rua Dr. Alberto Lyra, 25 – Jd. Panorama

A Praça Panorama fica próxima ao Shopping Cidade Jardim e à Comunidade do Jd. Panorama.

Artistas convidados: Claudia Sehbe, Hugo França, Jaime Prades, Martin Levêque, Tom Lisboa, Verena Smit e o Ateliê DPropósito da Design Fabia Toqueti